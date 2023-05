iPad Pro 11" (2022): il tablet per lavorare in mobilità, oggi ad un prezzo WOW

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet semplicemente unico: è il miglior gadget con cui lavorare in mobilità, è realizzato da Apple, dispone di un processore potente di qualità desktop e ha un design iconico. Ottimo anche il display LCD IPS Retina ProMotion da 11″, grande il giusto e perfetto per la produttività in giro. Insomma, è chiaro: ci riferiamo all’iPad Pro da 11″ (2022) con chip interno M2. Questo gadget è un articolo di fascia altissima che però, grazie agli sconti di Amazon, oggi sarà vostro ad un prezzo semplicemente unico: solo 949,90€ e le spese di spedizione saranno totalmente gratuite e comprese nel prezzo. Capiamoci: ci troviamo di fronte ad un articolo best buy, ad un’ammiraglia da lavoro pensata per tutte le operazioni.

Prima di addentrarci nella disamina, vi ricordiamo che il modello in sconto dispone di 128 GB ed è in colorazione “grigio siderale”. Cosa aspettate? Non fatevi sfuggire questa fantastica offerta.

iPad Pro (2022): il Best Buy del giorno

Se amate il gaming da mobile, con iPad Pro potrete divertirvi con tutti i migliori videogame che vi siano in commercio: pensiamo a COD Mobile, PUBG Mobile, GTA San Andreas e molti altri ancora. Volendo, ci sono anche quelli in cloud su Apple Arcade: mica poco se ci pensate. Grazie al chip Apple Silicon M2 potrete lavorare con software come Adobe Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve 18, Final Cut Pro e Logic Pro. Potrete usare il tablet anche per disegnare o per fare lavori di grafica, visto che si può utilizzare come una tavoletta grafica e con la Apple Pencil al seguito.Se volete usarlo per scrivere invece, vi basterà collegare una tastiera bluetooth o una cover tastiera come la Magic Keyboard.

Insomma, a 949,90€ questo è il miglior iPad che si possa comprare oggi; fate presto se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.