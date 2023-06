iPad Pro 11" (2022): ecco perché dovresti comprarne uno ADESSO (-13%)

Se stai cercando un nuovo tablet ma vuoi fare un investimento per il tuo futuro, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Si chiama iPad Pro (2022) ed è il modello con schermo LCD IPS Retina da 11 pollici. Questa iterazione presenta l’ottimo processore Apple Silicon M2, un Must del settore perché è un chip costruito su architettura ARM che assicura performance strepitose sia sul fronte produttivo che sul versante gaming.

Non di meno, riesce a mantenere bassi i consumi e questo ti permetterà di avere un gadget con un’autonomia sensazionale. Inoltre, lo spinotto per la ricarica è incluso nella confezione, così non dovrai comprarne uno in separata sede. Grazie agli sconti di Amazon poi, iPad Pro (2022) da 11″ sarà tuo con soli 929,00€, spese di spedizione incluse. Con uno sconto così alto sul prezzo di listino (1069,00€) non puoi lasciarti sfuggire quest’occasione.

iPad Pro (2022) da 11″: è il miglior tablet per la produttività

Acquistando questo tablet a soli 929,00€ ti porterai a casa, non solo un device fantastico per l’intrattenimento multimediale, ma anche un gadget pensato per la produttività, con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione e alla cover tastiera Magic Keyboard. Va benissimo sia per lavorare su Office che nelle operazioni online, magari sfruttando la versatilità del browser in modalità desktop. La scocca è interamente realizzata in alluminio, quindi il dispositivo risulterà comodo e leggero, lo schermo è protetto da un vetro resistente e in più, con il processore interno M2 potrai seguire software di livello professionale come DaVinci Resolve 18, FinalCut Pro X, Logic Pro e non solo.

Cosa aspetti? Compralo oggi prima che termini l’offerta o prima che finiscano le scorte disponibili su Amazon. Avrai diritto a un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, a due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono e le spese di spedizione sono comprese con l’articolo.

