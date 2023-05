iPad Pro 11" (2022) con M2: perfetto per l'editing dei video in mobilità

Uno dei migliori tablet di punta per il lavoro in mobilità è sicuramente iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2. Questo gioiello infatti, oggi costa solo 899,00€ (non è economico, lo sappiamo), ma il risparmio rispetto al prezzo di listino c’è ed è anche evidente. Di fatto, costerebbe 1069,00€, quindi adesso è in sconto del 16%; mica poco, se ci pensate. Tra le altre cose, si tratta di un device che viene venduto e spedito da Amazon; questo implica che godrete di una serie di vantaggi veramente incredibili. Come non segnalare infatti le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo; la consegna è celere. In pochissimi giorni, grazie al servizio di Amazon Prime, il dispositivo arriverà a casa vostra o presso un luogo da voi designato. In alcuni casi si potrà anche riceverlo in un solo giorno. E se non siete spesso in casa, potete stare tranquilli: c’è la possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPad Pro (2022): un Best Buy incredibile

Non di meno, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e alla possibilità di usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Si può poi dilazionare l’importo del tablet in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Insomma, avete più di un modo per portarvelo a casa, quindi cosa aspettate?

iPad Pro (2022) vanta uno schermo bellissimo da 11″ Retina LCD IPS con ProMotion al seguito, presenta un processore di livello desktop (l’Apple Silicon M2, per intenderci) che consente di eseguire software del calibro di DaVinci Resolve 18 o Final Cut Pro. A 899,00€ questo tablet è semplicemente sensazionale; fate presto se siete interessati perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe terminare a breve.

