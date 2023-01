iPad Pro 11" (2022) con M2 al minimo storico: solo 959€ su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessante offerta a tema Apple presente su Amazon; di fatto, abbiamo scoperto che iPad Pro (2022) da 11 pollici, in versione Wi-Fi con 128 GB di memoria interna, si può portare a casa con soli 959,00€. Non si era mai visto un prezzo così basso per un tablet premium di ultima generazione. Pensate inoltre che questo è un prodotto davvero unico nel suo genere, potente come pochi ma leggerissimo e versatile, complice anche il fatto che dispone del processore Apple Silicon M2 sotto la scocca. Questo chip lo troviamo anche in computer portatili come il MacBook Air e il Pro da 13 pollici; ciò significa che il device è un mostro di potenza, in grado di far girare fluidi i software complessi come DaVinci Resolve 18 e Adobe Lightroom.

iPad Pro (2022) da 11″: affare su Amazon

Comprare questo tablet da Amazon poi, conviene su tutti i fronti; il gadget è venduto e spedito dal portale stesso, quindi questo implica che godrà di numerosi vantaggi esclusivi. In primo luogo citiamo la consegna celere in pochissimi giorni, ma non possiamo dimenticare la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Non di meno, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e si può godere di una doppia garanzia (Amazon da un lato, Apple dall’altro). Insomma, un vero Best Buy a questo prezzo con tante chicche da non perdere.

Con questo tablet potrete vedere film in streaming, giocare ai videogame più potenti di sempre che si scaricano dall’App Store o che sono disponibili su Apple Arcade (servizio in abbonamento), ma ancora; si può fare editing video con LumaFusion o DaVinci Resolve (quest’ultimo da poco approdato sui tablet Apple con M1 in versione desktop), editing fotografico con Photoshop e Lightroom e molto altro ancora. A 959,00€ è da prendere al volo; è l’iPad più potente che vi sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.