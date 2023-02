iPad Pro 11" (2022) con 512 GB: risparmi 150€ con Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa; abbiamo scoperto che iPad Pro (2022), nella sua iterazione con schermo da 11″ e con ben 512 GB di memoria interna, oggi si porta a casa ad un prezzo super. Capiamoci: è comunque molto elevato, ma è il top del top, il prodotto più incredibile che vi sia in questo momento. Costa 1299,99€ al posto di 1449,00€, spese di spedizione incluse.

iPad Pro (2022): il tablet più incredibile del mercato

iPad Pro (2022), nell’iterazione che vi proponiamo in sconto oggi, presenta uno schermo da 11″ Retina LCD IPS con tecnologia ProMotion fino a 120 Hz. È un prodotto veramente eccezionale che gode di tutte le ultime features più incredibili del momento. Sotto la scocca, pensate, batte un cuore Apple Silicon M2, lo stesso processore che troviamo in Mac mini (2023), MacBook Air (2022) e non solo.

Questo gioiello è così potente da consentire l’editing fotografico ad alti livelli, la postproduzione video con DaVinci Resolve 18 o LumaFusion, ma non solo. È un tablet così perfetto che lo si può utilizzare per il gaming, per lo svago, per il lavoro, per la creatività. Molto apprezzato anche da grafici e illustratori che lo utilizzano in abbinata ad una Apple Pencil di seconda generazione.

Comprandolo da Amazon poi, riceverete una serie di vantaggi non da poco; citiamo le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo. C’è anche la doppia garanzia: da un lato quella di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+), dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Approfittate di questo sconto per comprare iPad Pro 11″ (512 GB) a 1299,99€ al posto di 1449,00€.

