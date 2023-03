iPad Pro 11" (2022) al MINIMO STORICO: solo 929,00€ su Amazon (-13%)

Se state cercando un nuovo tablet potente, versatile, per la produttività in movimento, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del magnifico iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2. Oggi lo pagate solo 929,00€ al posto di 1069,00€. Ovviamente ci riferiamo alla versione con schermo LCD da 11″, perché la variante più generosa (che presenta un pannello miniLED) costa molto, molto di più.

Capite bene che il risparmio qui è elevatissimo, pari al 13% sul prezzo di listino. Comprandolo da Amazon poi, riceverete una serie di vantaggi esclusivi; citiamo la consegna gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. Potrete scegliere di farvelo recapitare anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo e volendo, si può anche dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Concludiamo segnalando la garanzia di Apple per un anno e di Amazon per due, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. E se proprio dovesse sorgere un problema grave, sappiate che potreste far affidamento al reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto.

iPad Pro 11″: impossibile resistergli a questo prezzo

iPad Pro 11″ può sostituire, per certi versi, un computer. È ottimo sia per la navigazione web, che per vedere film e serie TV in streaming, video su YouTube, per giocare ai titoli più impegnativi presenti su Apple Arcade o scaricabili dall’Apple Store. Grazie al SoC di punta, consente l’editing dei video in 4K, la postproduzione grafica senza il minimo problema e con il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione diventa una tavoletta grafica multimediale unica.

Non pensateci troppo; a 929,00€ iPad Pro 11″ (2022) è imperdibile, ma siate veloci. Potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

