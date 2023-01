iPad Pro 11" (2022) al miglior prezzo di sempre su Amazon: correte

iPad Pro del 2022 si porta a casa con soli 969,00€; ve lo diciamo così, senza troppi giri di parole. Il tablet è al suo minimo storico e si tratta di un prezzo meraviglioso per un gadget del genere, dotato di processore Apple Silicon M2, schermo da 11 pollici di tipo LCD IPS con ProMotion fino a 120 Hz e design all’ultimo grido con porta USB Type-C di ultima generazione.

iPad Pro 11″ (2022): non per tutti, ma per molti

Il device, giunto sul mercato in sordina con un comunicato stampa pochi mesi or sono, è un prodotto meraviglioso per i professionisti; non è un tablet per tutti, ve lo diciamo subito. Costa molto, è vero, ma è destinato ad un target di utenti che ne devono fare un uso “pro”; magari ci lavorano molto con file pesanti su Excel e non solo (c’è l’intera suite Office disponibile e scaricabile dall’App Store), o forse postproducono immagini con Adobe Photoshop o Lightroom che sono presenti in versione desktop sul suddetto gadget della mela. Altresì, è adatto a coloro che fanno editing video perché ci sono app come LumaFusion o DaVinci Resolve 18 che lo trasformano in una macchina da lavoro impagabile e unica nel suo genere.

Non di meno, è un articolo pensato per l’intrattenimento multimediale avanzato; è perfetto per la visione dei contenuti, gode del supporto alla Apple Pencil per i disegnatori professionisti e amatori, ma è anche un centro di controllo per il gaming, visto che i titoli girano fluidi come non mai. Non dimenticate che potrete giocare anche ai sw presenti su Apple Arcade, magari con il supporto di un controller esterno.

In ultima istanza, vi segnaliamo che potrete dilazionare il pagamento del tablet in comode rate con Cofidis ma avrete anche due anni di garanzia con Amazon con assistenza tecnica dedicata. Fate presto, perché a 969,00€ non si era mai visto prima: è il suo minimo storico.

