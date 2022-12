iPad Pro 11" (2022) a meno di 1000€ su Amazon: il regalo PERFETTO per Natale

iPad Pro del 2022 è uno dei tablet più performanti e più incredibili che siano stati mai creati. Questo device infatti, è veramente un gioiello ricco di tecnologie e di funzionalità uniche nel panorama dei dispositivi di grandi dimensioni. La versione con schermo LCD Retina da 11 pollici, processore Apple Silicon M2, storage da 128 GB in colorazione argento si porta a casa con soli 999,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del prodotto. Voi non dovrete tirar fuori un singolo centesimo aggiuntivo.

iPad Pro 11″ (2022): il più potente ora anche in sconto

Inutile dirvi che acquistandolo da Amazon, avrete accesso ad una serie di vantaggi esclusivi. In primo luogo, come detto, avrete accesso alla consegna gratuita in pochissimi giorni, ma ci saranno anche altre chicche esclusive. Citiamo la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023, ma anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Infine, avrete un anno di supporto tecnico con Apple presso qualsiasi Apple Store e due anni di garanzia con Amazon con assistenza dedicata, attiva ogni giorno, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Lo schermo è un meraviglioso pannello Liquid Retina da 11 pollici con tecnologia TrueTone, ProMotion, supporto alla gamma cromatica P3 e molto altro ancora. Tutte le app gireranno fluide grazie al potente processore desktop Apple Silicon M2 avente 8 core sulla CPU e 10 core sulla GPU. Il tablet può far girare senza lag anche DaVinci Resolve o Adobe Photoshop e Lightroom.

Posteriormente abbiamo ottiche di punta come quelle degli iPhone di nuova generazione; main camera da 12 Mpx con ultrawide da 10 Mega e LiDAR per la realtà aumentata. Ottima anche la selfiecam da 12 Mpx con Center Stage. Volendo si può scegliere la versione con modem 5G (ma si paga a parte) e all’interno c’è il modulo Wi-Fi 6E per connessioni sempre sicure e veloci. Infine, citiamo la porta USB Type-C con Thunderbolt 4. Il Face ID serve per l’autenticazione sicura del device e per Apple Pay.

A 999,00€ è sì costoso, ma non troppo quanto Apple propone di listino; fateci un pensierino prima che finiscano le scorte su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.