iPad Pro 11" 2021 con 850€ di sconto: prezzo BOMBA su Amazon (-43%)

La tecnologia evolve rapidamente, portando con sé nuove possibilità e funzionalità che ci stupiscono. Apple iPad Pro 2021 da 11″ è la perfetta incarnazione di questa evoluzione, offrendo prestazioni, funzionalità e un’esperienza utente di livello superiore. E ora, grazie a uno sconto del 43%, puoi portare a casa l’edizione WiFi + Cellular da 2TB di memoria al prezzo eccezionale di 1149€ invece di 1999€: completa al volo il tuo ordine su Amazon per approfittarne. Arriva con spedizioni rapide e gratuite, ma è già quasi finito.

Desideri la versione solo WiFi? La trovi a 1099€ invece di 1499€: completa il tuo ordine adesso, finirà prestissimo.

Dotato del rivoluzionario chip Apple M1, ti offre prestazioni senza rivali. La potenza di calcolo di questo chip ti permette di affrontare qualsiasi sfida, dal multitasking intenso all’editing di video di alta qualità. Godrai di un’esperienza fluida e reattiva che ti consentirà di portare la tua creatività e produttività a nuovi livelli.

L’incredibile display LiquidRetina da 11″ con tecnologia ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P ti regala immagini nitide, colori vivaci e dettagli straordinari. Ogni dettaglio delle tue foto, video e contenuti sarà esaltato, offrendoti un’esperienza visiva che ti catturerà fin dal primo istante.

La fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica rivoluziona il modo in cui catturi le tue immagini. Non dovrai più preoccuparti di centrare la foto perfetta: l’iPad Pro lo farà per te. E con il grandangolo da 12MP, l’ultra-grandangolo da 10MP e lo scanner LiDAR, le esperienze di realtà aumentata saranno coinvolgenti e straordinarie.

Grazie al supporto 5G, potrai godere di download velocissimi e streaming di alta qualità, ovunque ti trovi. E con il Wi-Fi 6, rimarrai sempre connesso al mondo, navigando e comunicando senza interruzioni. Questo eccellente tablet ti offre la connettività di cui hai bisogno per essere sempre al passo con il futuro.

Con una batteria che dura tutto il giorno, potrai lavorare, giocare, creare e comunicare senza preoccuparti di rimanere senza energia. Insomma, ti sostiene nelle tue attività più intense, offrendoti la libertà di esplorare e sperimentare senza limiti.

Apple iPad Pro 2021 da 11″ è l’investimento perfetto per chi cerca prestazioni di alto livello, funzionalità avanzate e un’esperienza digitale senza compromessi. Approfitta dello sconto Amazon del 43% e prendi l’edizione WiFi + Cellular con 2TB di memoria a soli 1149€ anziché 1999€. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito, le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.