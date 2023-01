iPad pieghevole: quando arriverà il primo foldable di Apple?

Il primo iPad pieghevole dovrebbe presentare uno stand in fibra di carbonio, secondo quanto riferito dall’analista Ming-Chi Kuo. Non di meno, apprendiamo che il tablet arriverà sul mercato nel corso del prossimo anno.

Stando a quanto si legge da una serie di tweet pubblicati in rete, ci aspettiamo che l’iPad foldable dal design rinnovato approderà entro i prossimi 9-12 mesi, rivoluzionando l’intero settore. L’insider si è detto molto ottimista sulla roadmap di lancio, anche se non ha riportato una tempistica più precisa.

Da una serie di post condivisi sl web, scopriamo che la fibra di carbonio verrà adoperata per lo stand dell’iPad pieghevole. Questo dovrebbe assicurare una maggiore resistenza e, al tempo stesso, una leggerezza incredibile. Si dice che il fornitore sarà il marchio cinese Anjie Technology.

Inoltre, Kuo ha anche detto che l’azienda di Cupertino sta adottando un approccio molto cauto con le spedizioni di iPad per l’anno corrente, anche se prevede un calo delle vendite pari al 10-15%. Il foldable invece, potrebbe aumentare le consegne di questo genere di prodotti.

(4/4)

Thus, I'm taking a cautious approach to iPad shipments for 2023, predicting a YoY decline of 10-15%. Nevertheless, I'm positive about the foldable iPad in 2024 and expect this new model will boost shipments and improve the product mix.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023