iPad pieghevole: lo sviluppo procede, potrebbe arrivare nel 2024

In queste ore si apprendono nuovi interessantissimi rumors inerenti il primo famigerato iPad pieghevole; sembra che il dispositivo sia attualmente in una fase di “sviluppo intensivo” e che potrebbe venir annunciato entro la fine del prossimo anno. A dirlo, un report del DigiTimes.

Analizzando il rapporto che proviene da fonti che citano la catena di approvvigionamento della compagnia, si scopre che Apple sta lavorando a stretto contatto con diversi fornitori al fine di sviluppare il famoso iPad foldable. Si prevede una produzione su piccola scala entro la fine del prossimo anno, anche se il device potrebbe venir annunciato anche entro l’inizio del 2025.

iPad pieghevole: cosa sappiamo ad oggi?

Da quanto si legge, sembra che l’OEM di Cupertino stia lavorando su diversi prodotti pieghevoli da quattro anni; sembra esser giunto però, ad un device concreto. Non vedremo – ancora per un po’ – un iPhone fold, ma ci sarà presto un iPad con form factor “che si piega”. Sembra che la mela voglia concentrarsi sul tablet perché, rispetto al telefono, questo dispositivo costituisce una percentuale più piccola all’interno delle vendite dell’azienda. Tuttavia, nonostante lo sviluppo del suddetto gadget stia avanzando rapidamente, la società non ha ancora finalizzato il design completo. L’obiettivo di Apple sembra essere quello di realizzare un terminale che sia in grado di conquistare rapidamente il settore, anche se i problemi sono dietro l’angolo.

Una delle criticità di un articolo del genere infatti, risiede nel pannello e nella cerniera del device stesso; Apple sembra essere preoccupata per la famigerata “piega” che si nota in tutti i pieghevoli attualmente in commercio. Ad oggi sta cercando un fornitore che possa ridurre al minimo l’effetto mediante avanzatissime soluzioni meccaniche, ma per il momento tutto tace. Come detto in calce, la produzione, una volta superati questi scogli, potrebbe partire già a fine 2024 o ad inizio 2025. Secondo il DigiTimes, questo foldable potrebbe incrementare le spedizioni di iPad, da tempo stagnati in un segmento che non vede più una vera esplosione delle vendite da diversi anni, oramai.

