iPad: PERFETTO per lo studio e lo svago, OGGI a MENO di 300€

Se state cercando un nuovo tablet per lo svago multimediale, per lo studio, come dispositivo domestico con cui interagire, magari sul divano per vedervi una bella serie TV a fine giornata, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. iPad di nona generazione, quello uscito lo scorso anno avente il processore Apple Bionic A13, si trova solo di 299,00€ con spedizione gratuita per i possessori di Amazon Prime.

Oggi è davvero un gran giorno per acquistare un prodotto di casa Apple, perché le offerte sono davvero tante. Adesso ci vogliamo concentrare sul tablet perché questo è uno dei gadget più richiesti dall’utenza.

iPad di nona generazione: semplicemente unico

I motivi per acquistare il nuovo iPad sono davvero innumerevoli; Per esempio, citiamo il grande pannello da 10,2“ che consente una visione ottimale dei contenuti, ma anche del processore di punta che assicura prestazioni davvero favolose sul gaming così come nell’utilizzo da ufficio. Molte persone tendono ad utilizzare il tablet come centro di controllo della propria smart home, grazie del numero di funzioni e alle opzioni che Apple ha inserito nel dispositivo. Non di meno, questo gadget è davvero fantastico per chi studia. Non è un caso se Apple lo pubblicizza come il compagno perfetto per gli studenti di scuola o universitari.

Personalmente, è L’iPad che possiedo come il mio dispositivo principale per lo svago. La sera è il rinunciabile a letto, prima di dormire, ma è anche un ottimo alleato durante i pranzi in giro. Una bella puntata di una serie su Disney+ e sono contento. Le casse sono molto buone e consentono di ascoltare musica e film con una buona qualità, anche all’aperto.

iPad quindi, è uno strumento semplicemente fantastico che gode di tantissime applicazioni presenti sull’App Store che lo rendono un eccellente tuttofare. Sarà lui il vostro prossimo articolo di Apple che comprerete? A soli 299,00€ è quello giusto. Le spedizioni sono incluse nel prezzo e avete anche la garanzia di Amazon per ben due anni. Non dimenticate che potete acquistarlo oggi e pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.