iPad Mini: OFFERTA Minimo Storico su Amazon

Tra le offerte di oggi spicca iPad Mini al prezzo più basso di sempre, disponibile su Amazon a 650€. Lo sconto del 11% corrisponde a quasi 80 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

L'ultima versione del tablet di Apple propone un design decisamente più compatto, rispetto alle varianti Air e Pro. Con il suo schermo da 8.3 pollici e 4 differenti colorazioni, iPad Mini ha attirato l'attenzione di moltissimi utenti, che da anni attendevano l'aggornamento di uno degli iPad più apprezzati di sempre.

La versione in offerta oggi è dotata di connettività Wi-Fi + Cellular, normalmente in vendita a 729 euro. Questa configurazione consente l'inserimento di una SIM dati, per navigare in mobilità senza doversi affidare all'hotspot dello smartphone. Inoltre, grazie al sistema operativo iPad OS, il nuovo Mini offre un'esperienza d'uso completa e versatile, in grado – in molti casi – di sostituire anche un notebook.

Oggi iPad Mini 2021 si trova in offerta su Amazon a 650€, con spedizione Prime senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi. Non manca la possibilità di pagare a rate, sfruttando l'apposita funzione di Amazon, che consente di dividere il prezzo in 5 comode rate mensili da circa 130 euro.