Per tutti gli amanti della tecnologia 5G segnaliamo che l'iPad Mini non supporta le reti di nuova generazione ad onde millimetriche (mmWave). Inoltre, anche l'A15 Bionic sembra volersi comportare diversamente.

iPad Mini: è un problema che non ci sia il 5G mmWave?

L'iPad Mini recentemente ridisegnato di Apple è stato uno degli annunci più entusiasmanti del nuovo evento “California Streaming”.

Tuttavia, segnaliamo subito una limitazione del nuovo tablet della mela. Come notato da Jason Snell di Six Colors, l'iPad Mini non supporta mmWave 5G. C'è anche una nuova indiscrezione relativa al processore di bordo (l'A15) che potrebbe essere stato downclockato rispetto alla versione presente nella line-up di iPhone 13.

Il supporto per il 5G sulla versione Cellular dell'iPad Mini è stato uno dei punti salienti rivelati dall'azienda, ma guardando le specifiche tecniche di Apple, si osserva che il terminale dispone del modem per il 5G a banda bassa e media e non offre il 5G mmWave.

La compagnia di Cupertino ha iniziato a stuzzicare i fan con gli spot che suggeriscono le prestazioni di punta delle reti next-gen già dai tempi di iPhone 12.

Ill caporedattore di The Verge, Nilay Patel ha così commentato la questione dell'assenza delle onde millimetriche sul nuovo device della mela:

In una zona di 20 gloriosi piedi quadrati, ho abbassato di oltre 2 gigabit al secondo. (E 40 megabit al secondo in su, che corrispondevano al normale 5G.) Se mi allontanavo di 100 piedi, il segnale cadeva e basta. spero che non ti aspetti di essere molto mobile con il tuo telefono cellulare 5G se hai file giganti da scaricare.

Forse non è ancora una grande perdita per il modello Mini. Almeno, non per noi europei.

