iPad mini di settima generazione: tutto quello che sappiamo

In queste ore apprendiamo nuovi, interessantissimi rumors sul prossimo iPad mini di settima generazione. Il device vedrà la presenza di un nuovo processore, avremo a bordo fotocamere migliorate e molto altro ancora. Andiamo con ordine

iPad mini (2024): tutto quello che sappiamo

Stando alle indiscrezioni trapelate online, scopriamo che il nuovo iPad mini di settima generazione verrà lanciato alla fine del 2023 o all’inizio del prossimo anno; ci saranno diversi aggiornamenti sostanziali rispetto alla versione attuale, anche se sul fronte estetico rimarrà identico.

In prima istanza, sarà dotato del processore Apple A16 Bionic, lo stesso chipset che ritroviamo in iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, oltre che in iPhone 15: sarebbe un bel passo avanti rispetto al modello precedente e ciò lo renderà uno dei prodotti più potenti presenti sul mercato. Riceverà fotocamere aggiornate e rinnovate, sia sul fronte hardware che su quello software. Ci aspettiamo features come il Photonic Engine e la registrazione in ProRES, ma anche lo zoom audio. Dovremmo vedere poi, nuove colorazioni al lancio; si parla della presenza di una tinta tosa, ma per il momento è solo una mera ipotesi. Infine, il tablet di piccole dimensioni dovrebbe avere uno schermo privo del famigerato scorrimento “gelatinoso”, un problema che ha afflitto il device precedente; semplicemente, si potrà usare il dispositivo anche in landscape mode (in orizzontale). Voi cosa vorreste vedere invece? Fatecelo sapere.

Come detto, vi ricordiamo che iPad mini (2021) da 64 GB costa solo 559,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon: il prodotto è un best buy senza paragoni, dotato di features rivoluzionarie e di un design senza eguali.

