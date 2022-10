iPad Mini con oltre 200 EURO DI SCONTO grazie alla nuova offerta Amazon

Con le sue dimensioni compatte e le prestazioni al top, iPad Mini rappresenta uno dei tablet più desiderati del momento. La nuova offerta Amazon è l’occasione giusta per acquistare il tablet di Apple ad un prezzo fortemente scontato. Con la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare iPad Mini 64 GB in versione Wi-Fi + Cellular al prezzo di 632 euro anziché 859 euro.

Si tratta di uno sconto reale di oltre 200 euro, pari ad un taglio di prezzo del 26% che rende iPad Mini uno dei tablet più interessanti del momento. A rendere ancora più conveniente l’offerta c’è la possibilità di sfruttare il pagamento in 5 rate senza interessi con Amazon, abilitato per tutti gli account compatibili con questa modalità di pagamento. L’offerta riguarda la versione Grigio Siderale del tablet compatto di Apple.

iPad Mini: offerta imperdibile su Amazon, la versione Cellular costa meno della Wi-Fi grazie ad uno sconto di oltre 200 euro

iPad Mini è un riferimento del mercato dei tablet e, nello stesso tempo, è un modello unico nel suo genere, con il display ultra-compatto che lo rende facilmente trasportabile ed utilizzabile in ogni contesto. Il tablet presenta un display Liquid Retina da 8,3 pollici di diagonale con True Tone. A gestire il funzionamento del tablet c’è il chip Apple A15 Bionic con Neural Engine. Tra le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e una anteriore da 12 Megapixel.

La nuova offerta Amazon dedicata ad iPad Mini riguarda la versione da 64 GB con supporto Wi-Fi + Cellular (c’è, quindi, la possibilità di inserire una SIM per connettersi alla rete 4G e al 5G). L’offerta permette di acquistare iPad in questa configurazione a 632 euro invece che a 859 euro, con un ottimo sconto del 26% per la colorazione Grigio Siderale. Il pagamento in 5 rate senza interessi, inoltre, rappresenta un plus di non poco conto che rende ancora più conveniente l’acquisto del tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.