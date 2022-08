iPad Mini: compratelo OGGI per l'università o la scuola

Se state cercando oggi un tablet perfetto per la scuola università, abbiamo una soluzione che fa al caso vostro. Solitamente vi suggeriamo di acquisto del modello entry Level del 2021 da 10,2“. Lui infatti si trova a 329 € ed è il prodotto più versatile e venduto di casa Apple sul fronte tablet ovviamente.

Oggi però, vi parliamo di iPad Mini del 2021. Il dispositivo vanta infatti il medesimo design dei modelli Air di nuova generazione. Pensate che presenta addirittura lo stesso sensore di impronte digitali posto all’interno del pulsante di accensione e spegnimento del gadget. Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A14. Insomma, lui è davvero incredibile e oggi vi spieghiamo perché dovreste acquistarlo per prendere appunti, per il vostro studio o lavoro.

iPad mini, il vostro nuovo alleato

In primo luogo dobbiamo segnalarvi che dispone del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione così che possiate prendere al meglio gli appunti con la penna sul vostro tablet. È piccolo e compatto grazie al suo schermo da soli 8,3” e questo fa sì che risulti comodo in tasca così come nello zainetto.

Addirittura volendo, si inserisce alla perfezione all’interno della tasca di un pantalone largo o di un giubbotto invernale. È comodissimo per prendere appunti E per utilizzarlo come agenda digitale grazie alle tante applicazioni presenti sull’Apple Store. Quella di Moleskine, tra l’altro, è una delle migliori. In ultima istanza, dobbiamo ricordarvi che è estremamente potente e questo fa sì che il gadget possa essere utilizzato anche per giocare a qualche titolo presenta tu da Store della mela o perché no, su Apple Arcade.

Dispone di una fotocamera FaceTime HD ottima per le video chiamate, per i selfie e non solo. Il frame è tutto in alluminio così come la back cover. Il pannello è molto risoluto ma sappiate che si tratta di unità LCD retina IPS a 60 Herz.

Concludiamo segnalandovi che oggi lo portate a casa a 514 € al posto di 559,00 €. Approfittatene prima che sia troppo tardi ok finiscano le scorte su Amazon.

