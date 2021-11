iPad Mini 7 potrebbe avere il refresh rate di iPhone 13 Pro

Diversi rumor suggeriscono che il futuro iPad Mini avrà un display ProMotion a 120Hz, che potrebbe risolvere il problema dello “scorrimento gelatina”.

iPad Mini 7: cosa sappiamo?

Una nuova voce afferma che Apple starebbe lavorando su un futuro iPad mini da 8,3 pollici che presenterebbe un display con tecnologia ProMotion, la quale consentirà di avere una frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz, rispetto agli attuali 60 Hz offerti sul modello attuale.

Lo scorso autunno, l'OEM di Cupertino ha aggiornato iPad Mini, ridisegnando completamente il design del piccolo ‌tablet della compagnia americana e introducendo un display edge-to-edge, il Touch ID nel pulsante di accensione, un chip A15 Bionic, una porta USB-C e altre caratteristiche che lo hanno reso potente quanto il resto della gamma di tablet della mela.

Tuttavia, lo schermo dell'‌iPad Mini 6 ha dovuto affrontare alcune critiche per via dell'effetto “gelatinoso” che è evidente ad alcuni utenti durante la lettura sul dispositivo in modalità verticale. Poiché gli schermi LCD si aggiornano riga per riga, c'è un piccolo ritardo tra quando vengono aggiornate le righe in alto e quelle in basso. Sebbene questo sia un comportamento normale per i pannelli LCD, appare più evidente che mai se osservato sul nuovo gioiellino di Apple.

La voce di oggi pubblicata su un forum coreano e condivisa su Twitter da @FronTron, afferma che la società di Tim Cook sta testando un display fornito da Samsung per un futuro “iPad mini” con lo stesso form factor da 8,3 pollici in grado di supportare la tecnologia ProMotion.

Per chi non lo sapesse, questa è la tecnologia di visualizzazione a frequenza di aggiornamento variabile di Apple che consente a un display di funzionare fino a 120Hz. La funzione è attualmente disponibile solo sugli ‌iPad‌ Pro da 11 e 12,9 pollici e, solo di recente, sull'iPhone 13 Pro e sui nuovi MacBook Pro.

L'idea che l'OEM di Cupertino porterebbe ad avere una funzionalità esclusiva per i suoi dispositivi di fascia alta anche sul più piccolo iPad‌,‌ progettato per la portabilità e l'uso quotidiano; può sembrare una mossa alquanto improbabile, ma diventa più plausibile se si tiene conto del problema dello “scorrimento della gelatina”.