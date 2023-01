iPad mini 7: ecco quando arriverà sul mercato

Il nuovo iPad mini di settima generazione arriverà il prossimo anno; questo è quanto ribadito dall’insider di Apple Ming-Chi Kuo. Addirittura apprendiamo che la produzione di massa del suddetto dispositivo inizierà nel corso del primo trimestre del 2024.

Kuo suggerisce intanto che, nel corso dei prossimi 9 o 12 mesi, potrebbero non esserci nuovi modelli di tablet. Le iterazioni next-gen dovrebbero approdare sul mercato nel corso del nuovo anno. Di fatto, cosa aggiungere di più ad una line-up super completa e ricca di prodotti come quella che abbiamo oggi?

iPad mini (2024): cosa aspettarci?

Nello specifico, lèggendo i tweet, capito che le spedizioni di massa del nuovo iPad mini di settima generazione inizieranno a fine anno o, al massimo, nella prima metà del prossimo. Tuttavia, per il 2023 non dovremmo vedere alcun nuovo dispositivo. La principale novità del modello in arrivo dovrebbe essere proprio il processore. Esteticamente rimarrà identico, ma subirà un boost prestazione. Vedremo finalmente l’arrivo della piattaforma Apple Silicon a bordo?

Al momento, iPad mini (2021) di sesta generazione presenta uno schermo laminato da 8,3 pollici con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, un chip Apple Bionic A15 con modem 5G, una porta USB Type-C per la ricarica, il pulsante Touch ID sul frame superiore e un design ereditato dai modelli più generosi. Lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 659,00€, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata e in più si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Nel nuovo prodotto potremmo perfino vedere la tecnologia di visualizzazione ProMotion, con refresh rate variabile fino a 120 hz. Unitamente a ciò, scopriamo che l’OEM di Cupertino potrebbe lanciare il primo iPad pieghevole il prossimo anno. Dovrebbe avere un pannello fold e uno stand in fibra di carbonio.

