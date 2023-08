iPad mini 7: debutto previsto entro la fine dell'anno

iPad mini di settima generazione potrebbe arrivare entro la fine dell’anno, secondo quanto afferma un noto leakster online. Di fatto, il tablet di piccole dimensioni della mela potrebbe essere in cantiere e potrebbe giungere sul mercato a brevissimo, magari in concomitanza di un keynote autunnale. Intanto, se ne volete uno adesso, vi segnaliamo il modello di sesta generazione a 624,99€ su Amazon, spese di spedizione comprese.

In un post pubblicato su X, scopriamo che, secondo il tipster ShrimpApplePro (molto attendibile per quanto concerne le news e le indiscrezioni di Apple), il nuovo iPad mini di settima generazione è in cantiere e potrebbe arrivare in autunno. A settembre invece, faremo la conoscenza dei device della gamma iPhone 15, degli orologi Watch Series 9 e Ultra. Secondo Mark Gurman il tablet “mini” riceverà pochissime migliori; il design rimarrà invariato e potremmo vedere, sotto la scocca, un A16 o un Apple Silicon M1. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo invece, il debutto è previsto per il primo trimestre del 2024.

Shrimp’s update

– Apple Watch Series 9

Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same

Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material.

There is a new box this time (better than nothing) more compact box.

New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023