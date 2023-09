iPad mini (64 GB): meno di 600€ per il tablet più versatile del momento

iPad mini (2021) è uno dei tablet più piccoli che vi siano sul mercato, tuttavia, non solo è compatto ma è anche estremamente potente. Il gadget di Apple ha portato a un nuovo livello la portabilità e le prestazioni, diventando la scelta ideale per chi cerca la massima comodità senza compromettere la performance. Grazie agli sconti di Amazon, la versione da 64 GB la sia trova in super sconto al prezzo speciale di 599,99€, spese di spedizione incluse.

iPad mini (2021): ecco perché comprarlo

iPad mini (2021) presenta un design rinnovato con un display da 8,3 pollici con cornici sottili senza elementi disturbanti. Il Touch ID è stato inserito sul frame laterale destro, proprio sotto il pulsante di accensione e spegnimento. Il display Liquid Retina consente di avere colori vibranti, contrasti nitidi e una luminosità elevata che rende le immagini e i video davvero sbalorditivi.

Sotto il cofano, è equipaggiato con il processore A15 Bionic di Apple, lo stesso utilizzato nei modelli di punta come l’iPhone 13 o iPhone 14. Questo significa che il tablet offre prestazioni sorprendenti, sia per le app più esigenti che per i giochi. Va benissimo perfino per fare editing video con LumaFusion o post-produzione fotografica con Adobe Photoshop. Non di meno è, compatibile con l’Apple Pencil di seconda generazione, una scelta eccellente per la produttività e la creatività. Sarai in grado di prendere appunti, disegnare e lavorare su documenti con precisione, trasformando il tuo tablet in uno strumento versatile.

Il tablet è dotato di una fotocamera principale da 12 MP e vanta anche una selfiecam anteriore da 12 MP per videocall in altissima risoluzione. Il tablet utilizza iPadOS, un sistema operativo ottimizzato per le esigenze dei tablet Apple. Con funzionalità come Slide Over, Split View e l’ampia libreria di app disponibili sull’App Store, puoi sfruttare al massimo la potenza del tuo device… con una portabilità mai vista prima. A soli 599,99€ questo iPad mini (2021) è la scelta ideale per chi vuole sfruttare un gadget del genere in mobilità senza pensieri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.