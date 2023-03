iPad mini (64 GB) con lo sconto del 17%: IMPERDIBILE

Se state cercando un tablet compatto per lo svago in mobilità, per i viaggi, ma non solo, iPad mini (64 GB) potrebbe essere quello giusto. Questo dispositivo infatti, dovrebbe risultare piccolo e pratico, maneggevole il giusto, soprattutto negli spostamenti quotidiani fra autobus, metropolitane e non solo.

iPad mini (64 GB) su Amazon: il best buy del giorno

Personalmente l’ho amato anche nei miei viaggi in treno; d’inverno, complici i giubbotti pesanti e generosi, riesco perfino ad infilarlo nel “tascone” della giacca senza il minimo problema, senza necessità di avere quindi uno zainetto sempre con me. Oltretutto è potentissimo; riesce a far girare fluidi anche i titoli più impegnativi come COD Mobile o PUBG Mobile, ma non finisce qui. Sono riuscito anche ad aprire un progetto di un video su Premiere Rush di Adobe direttamente da questo tablet. Come dire, potenza sì, ma in un corpo contenuto. Pensate che oggi, questo gioiello, lo pagate solo 549,99€ al posto di 659,00€ grazie agli sconti di Amazon. Risparmierete il 17% sul valore di listino e la consegna sarà immediata e veloce, oltre che totalmente gratuita.

Si può effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può anche dilazionare l’importo del tablet in comode rate con il sistema interno ad Amazon oltre che in micropagamenti con il servizio di Cofidis. Basta la carta d’identità, il codice fiscale e il vostro IBAN. C’è un anno di garanzia con Apple e due anni con Amazon, con tanto di assistenza dedicata e attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo tablet è potentissimo grazie al chipset interno, l’Apple Bionic A15, ma gode anche del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione visto che possiede lo schermo (LCD) laminato. Con uno sconto così elevato (pari al 17%) non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. A 549,99€ potrebbe andare a ruba o peggio, potrebbero terminare le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.