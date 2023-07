iPad mini (2021): tanta potenza in un form factor COMPATTO, oggi in SCONTO (-19%)

iPad mini (2021) rappresenta una combinazione perfetta di potenza, portabilità e versatilità in un formato compatto. Con un design rinnovato e un hardware all’avanguardia, questo terminale è in grado di fare praticamente di tutto; dall’editing video in 4K al gaming spinto su Apple Arcade, ma non solo. Grazie al supporto per la Pencil questo dispositivo può diventare un perfetto alleato della produttività. Eccellente da utilizzare anche come agenda digitale o come blocco notes digitale. Su Amazon la versione da 256 GB si porta a casa con uno sconto esagerato: solo 699,99€ al posto di 859,00€, spese di spedizione incluse.

iPad mini (2021): ecco perché comprarlo oggi

Iniziamo subito la disamina di questo gadget con l’aspetto estetico: iPad mini (2021) è incredibilmente sottile e leggero ed è estremamente facile da trasportare. Con un display da 8,3 pollici, è abbastanza compatto da tenere in una mano senza il minimo problema.

Vanta un display Liquid Retina da 8,3 pollici, che offre colori vividi, un contrasto elevato e una risoluzione nitida. È perfetto per vedere serie TV, film, video su YouTube in mobilità, soprattutto sui mezzi pubblici. Con il processore A15 Bionic, lo stesso utilizzato in iPhone 13 o 14, questo tablet offre prestazioni di alto livello; può gestire app impegnative, il multitasking fluido sarà sempre fluido e si potrà giocare a titoli incredibili senza lag o rallentamenti.

Supporta la Apple Pencil di seconda generazione. Potrete prendere appunti, disegnare e annotare direttamente schizzi e note al volo sullo schermo. Infine, presenta anche una fotocamera posteriore da 12 MP che offre foto e video di alta qualità. Non dimentichiamo che il modello in sconto dispone di ben 256 GB di memoria interna; avrete tutto lo spazio necessario per archiviare file, foto, video e canzoni senza problemi. In più, potrete scaricare migliaia di app sul vostro terminale così da farlo diventare un vero hub multimediale per la vostra creatività e il vostro svago.

A soli 699,99€ al posto di 859,00€, con uno sconto del 19% su Amazon, questo iPad mini (2021) è il miglior tablet che si possa comprare oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.