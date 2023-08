iPad mini (2021): se viaggiate molto, QUESTO è il tablet che dovete comprare

Se siete sempre in viaggio, per piacere o per lavoro, vi troverete sicuramente a passare moltissimo tempo sui mezzi pubblici: autobus, aerei, tram, treni e così via. Per passare il tempo quindi, potrebbe essere una buona idea quella di leggere un buon libro o un eBook, giocare a qualche videogioco o vedere una serie TV, un video su YouTube o un film: bene, con un tablet ovvierete a tutto ciò con un unico dispositivo. iPad mini, nello specifico, vi svolterà le giornate perché è un device dalle dimensioni compatte, perfetto per essere trasportato nella tasca di un giaccone, in uno zainetto di piccole dimensioni, ma non solo. Il modello che vi consigliamo noi, quello di sesta generazione con processore Apple Bionic A15 (lo stesso chip di iPhone 14, per intenderci) e 64 GB di memoria, costa solo 574,89€ su Amazon al posto di 659,00€. La consegna sarà celere e gratuita e avrete diritto a tanti altri vantaggi esclusivi con Amazon.

iPad mini (2021): il miglior tablet per viaggiare

Essendo piccolo e compatto, iPad mini (2021) può essere trasportato ovunque senza il minimo problema; ha una batteria che assicura tantissime ore di utilizzo, ha potenza da vendere (gira fluido anche LumaFusion senza problemi), gode del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione (così lo potrete usare come un’agenda tascabile digitale), potrete lavorare alle vostre foto con Photoshop o Lightroom, ma non solo. Questo è un gadget delizioso che si fa amare se siete persone dinamiche che vivono spesso fuori casa ma va benissimo anche per rilassarsi la sera sul divano o a letto prima di dormire.

Con un costo di soli 574,89€ su Amazon, spese di spedizione incluse, possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto e con due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, questo tablet è il best buy del giorno.

