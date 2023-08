iPad mini (2021): sconto IMMEDIATO di 100€ su Amazon

Se siete dei viaggiatori e state cercando un dispositivo multimediale con cui gestire i voli, le prenotazioni degli alberghi, per vedere i contenuti on demand in treno, aereo, sui mezzi pubblici o semplicemente avete una vita molto attiva e volete qualcosa per passare il tempo nei “momenti morti”, abbiamo la miglior soluzione per le vostre esigenze. Si chiama iPad mini (2021), è il modello di sesta generazione uscito pochissimi anni fa e vanta una serie di caratteristiche che ve lo faranno amare ad ogni utilizzo. Intanto vi dobbiamo dire che su Amazon costa solo 599,99€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. Questo device è semplicemente “perfetto” per chi si sposta molto e ora vediamo subito perché, secondo noi, è da acquistare al volo.

iPad mini (2021): questo tablet è perfetto per chi viaggia

Uno dei motivi per cui vi invitiamo a comprarlo è perché è piccolo e compatto: sta bene anche nel tascone di un giubbotto o in un borsello da viaggio. Non dovete confondere però la sua estrema “portabilità” con la mancanza di potenza. Questo piccolino dispone del SoC Apple Bionic A15 di ultima generazione, lo stesso chip che ritroviamo in ammiraglie come iPhone 13 Pro e iPhone 14, per intenderci. Non di meno, ha uno schermo laminato da circa 8 pollici che supporta la Apple Pencil di seconda generazione (quella più avanzata), così potrete utilizzare il tablet anche come “agenda digitale”, come bloc notes al volo e perfino per fare post produzione fotografica. Non c’è niente che non possa fare questo mini-dispositivo: Infine, vanta anche la presenza della porta USB Type-C per la connessione con tutte le periferiche esterne (HDD o SSD esterni, chiavette e molto altro ancora).

A soli 559,99€ al posto di 659,00€ questo iPad mini è un best buy su tutta la linea: non lasciatevelo sfuggire. Siete pronti a metterlo nel vostro borsello tech da viaggio?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.