iPad mini (2021): sconto FOLLE su Amazon del 27% (solo 480€)

Se state cercando un nuovo tablet di punta ma che abbia dimensioni contenute e compatte, non avete altra scelta se non quella di comprare l’ottimo iPad mini del 2021. Per fortuna oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo sensazionale: sarà vostro con soli 479,99€, con uno sconto del 27% sul prezzo di listino (659,00€). Capite bene che il risparmio è davvero elevato e questo tablet sarà un game changer nel vostro quotidiano: provare per credere. La versione in sconto è quella in colorazione grigio siderale con 64 GB di memoria interna.

iPad mini (2021): questo tablet è un vero best buy

Il tablet di Apple è un vero gioiello; ha una dimensione contenuta e compatta e uno schermo da soli 8,4 pollici, dotato di tecnologia LCD IPS Retina. Si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole e gli angoli di visuale saranno sempre perfetti. Le cornici saranno contenute al punto giusto da agevolare la presa. Vi è poi il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione per prendere appunti e utilizzare l’iPad mini come un diario digitale, un’agenda personale e un taccuino smart sempre con voi.

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G (opzionale) o con il modulo Wi-Fi per la connettività. Ovviamente non dovete disperare: 64 GB sono più che sufficienti per l’archiviazione di file, foto, video e per l’installazione di app; il nostro consiglio è quello di attivare un abbonamento ad iCloud+ da 200 GB a circa 2,99€ al mese così da lasciare lo storage interno solo a disposizione delle applicazioni e dei software.

Con un prezzo di soli 479,99€ questo device è un vero best buy. Le spese di spedizione saranno comprese su Amazon e ci sarà la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete accesso a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

