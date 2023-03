iPad mini (2021): prezzo SUPER su Amazon con 110€ di sconto immediato

Uno dei migliori tablet con cui vedere serie TV e film streaming sicuramente iPad mini 2021. Il dispositivo lo pagate solo 549,99€ al posto di 659,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo del dispositivo. Lo sconto è eccezionale, pari al 17% sul valore ufficiale. Tutti i prezzi includono l’Iva e c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dal momento dell’acquisto.

iPad mini (2021): impossibile non amarlo

La versione in sconto è quella con il modulo Wi-Fi, con 64 GB di memoria interna e in colorazione galassia. Volendo ci sono anche altre due tinte esclusive da scegliere, ma questa è quella che oggi vanta il prezzo più basso. Si può acquistare subito e dilazionare l’importo del gadget in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale.

Si può usufruire poi di due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, ci sarà la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

iPad mini 2021 è un tablet pensato per chi viaggia spesso, per chi ha necessità di vedere serie TV, film in libertà e soprattutto in mobilità, magari durante un viaggio in treno o in aereo. È pensato proprio per chi fa spostamenti quotidiani, per chi viaggia spesso in metro e ha bisogno di un prodotto portatile con cui passare il tempo. È comunque un dispositivo potentissimo perché dispone del processore Apple Bionic A15, lo stesso chip che troviamo in iPhone 14, per intenderci. Fa girare i giochi con una fluidità incredibile e inoltre, c’è il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione; questo lo rende un eccellente diario tascabile, un taccuino digitale smart di ultima generazione.

Pensate che io l’ho adoperato per tantissimo tempo quando viaggiavo per lavoro qualche mese fa e l’ho reputato il Best Buy assoluto. Con un prezzo così basso, non potete lasciarvelo sfuggire. A soli 549,99€ è il tablet compatto da acquistare oggi: è semplicemente delizioso.

