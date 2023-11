iPad mini (2021): prezzo SUPER per un tablet POTENTISSIMO

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota: di fatto, sulla nota piattaforma di e-commerce americano, è possibile acquistare l’iPad Mini (2021) al prezzo incredibilmente competitivo di soli 619,99€, spese di spedizione incluse. Questo è il miglior tablet per chi cerca un prodotto portatile, compatto, ideale per le trasferte e per la mobilità. Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato in meno di 24 o 48 ore. Allo stesso modo, sappiate che potrete anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis oppure con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account compatibili).

iPad mini (2021): ecco perché devi averlo

Il design di iPad mini è elegante ed estremamente sottile. Con uno schermo da 8,3 pollici, è compatto così da esser riposto agevolmente in una tasca o in una borsa, diventando un compagno di viaggio ideale per chi è sempre in movimento. Il suo telaio in alluminio è robusto e resistente e lo schermo da 8,4″ offre una qualità visiva straordinaria grazie alla tecnologia Liquid Retina. Incorpora il chip A15 Bionic, lo stesso processore dei nuovi iPhone di ultima generazione; è eccellente per il gaming su Apple Arcade o per le app di editing video più impegnative.

Supporta l’Apple Pencil di seconda generazione, inoltre è possibile collegare una tastiera Bluetooth per trasformare il tablet in uno strumento di produttività portatile. La fotocamera anteriore da 12 MP è perfetta per videochiamate e selfie di qualità. La modalità “Ritratto” consente di ottenere scatti con sfocatura dello sfondo per un tocco professionale. Non lasciartelo sfuggire: iPad mini (2021) con modulo Wi-Fi e 64 GB di memoria costa solo 619,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. A questa cifra è irrinunciabile, correte a prenderlo.

