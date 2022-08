iPad Mini 2021: piccolo ma geniale, vi ruberà il cuore

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto di casa Apple davvero fantastico; non stiamo parlando del solito iPhone 13 che, tra parentesi, è il Best Buy del momento, ma di un tablet davvero incredibile. Parliamo di iPad mini 2021, il mini dispositivo uscito nell’ottobre del 2021 che ha scosso il mercato e ha conquistato i cuori di tutti gli utenti.

Purtroppo però, è anche oggetto di numerose controversie legate al fatto che dispone di uno schermo da solo di 60 Herz. Oltre a queste caratteristiche che noi non annoveriamo fra i difetti del prodotto, dobbiamo dire che questo gadget è semplicemente meraviglioso.

iPad Mini 2021: perché comparlo?

iPad mini presenta uno schermo LCD da 8“; questo fa sì che il prodotto sia molto compatto e che si possa usare anche sotto l’ombrellone. Facciamo un esempio: immaginate di essere sulla spiaggia, in un caldo pomeriggio estivo di metà agosto. Volete guardare la vostra serie TV preferita su Disney+, prendete iPad mini 2021 che non peserà nulla visto che è super leggero, e inizierete il vostro bel momento di relax. È ottimo anche per leggere libri o perché no, anche i fumetti. Vi consigliamo di abbonamento a Topolino, davvero un must per chi vuole tornare bambino leggendo le storie dei personaggi della propria infanzia.

iPad mini però è questo e anche molto di più. Lo potete utilizzare per giocare ai vostri videogames preferiti, scaricabili sia dall’Apple Store che su Apple Arcade. Non dimenticate però che questo gadget è perfetto per prendere appunti. Se c’è abbinata una Apple Pencil di seconda generazione infatti, lui saprà diventare la vostra nuova agenda quotidiana e poi, grazie a una cover di ultima generazione, proteggerete il device mantenendo il giusto stile.

A cosa può servire oltre a queste funzioni? Vi facciamo un altro esempio: volendo, potrete scaricare i vostri libri di testo o l’agenda personale e fare in modo che questo diventi il miglior alleato degli studenti di scuola o dell’università. Apple ha realizzato un vero e proprio gioiellino che nelle prime settimane dopo la presentazione è stato semplicemente introvabile; da ottobre, prima di poterne prenderne uno, abbiamo dovuto aspettare per ben due mesi e mezzo.

Oggi lo scenario diverso lo portate a casa a un prezzo strepitoso da Amazon: 514,00€ con spedizione gratuita e con tutti i vantaggi che Amazon comporta. Infatti, con le spedizioni gratuite e veloci sarà a casa vostra in 24 quarantott’ore, in tempo per la bellissima settimana di ferie che aspetta moltissimi italiani. Buon divertimento con il vostro nuovo tablet di casa Apple; fateci sapere come vi troverete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.