iPad mini (2021): perfetto per i viaggi

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto che secondo noi, è davvero il Best Buy del giorno, non tanto per il prezzo a cui viene venduto, quanto per le sue peculiarità. iPad mini 2021 infatti, è piccolo e portatile, potente ma leggero, perfetto per essere inserito in una borsetta, nel tascone di un giubbotto e perfino nella borsa di tutti i giorni. Certo, ha un prezzo elevato, ma la qualità si paga. Lo trovate su Amazon a soli 549,00 euro, con spese di spedizione gratuite incluse. Capiamoci: si tratta di un dispositivo che viene venduto e spedito dal noto sito di e-commerce americano, quindi godrà di tutti i vantaggi del caso.

iPad mini 2021: il miglior tablet del momento

Come non segnalare le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni, la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo del prodotto in comode rate grazie al servizio di Cofidis.

Questo tablet è fantastico, anche perché possiede un processore Apple bionic A15 con modem 5G al seguito (opzionale). Questo significa che si potrà utilizzare il dispositivo anche con una SIM dati così da non dover per forza appoggiarsi ad una rete Wi-Fi o all’hotspot dell’iPhone.

iPad mini supporta la Apple Pencil di seconda generazione. Questo implica che sarà perfetto anche a tutti coloro che lo vorranno utilizzare come un diario giornaliero, come un’agenda, per prendere appunti all’università o quando si è in giro, sostituendo i taccuini di carta. Come avrete capito, ci troviamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione del settore tablet, ma dovete comprenderne appieno l’utilizzo. Rispetto ad un modello da 10” infatti, qui abbiamo tante rinunce in termini dimensionali ma, se lo utilizzerete per viaggiare, sui mezzi pubblici, in aereo o in treno, lui saprà essere il vostro nuovo miglior alleato tech giornaliero.

È disponibile in diverse colorazioni; quattro, ad essere precisi, e i tagli di memoria partono da 64 GB. Se siete interessati vi consigliamo di effettuare l’acquisto nel più breve tempo possibile, così da non dover attendere troppo. Se avete preventivato dei viaggi voi, fidatevi: lo amerete anche solo per guardare le serie TV o i film nelle tratte giornaliere, se per esempio siete dei pendolari. A 549,00€ al posto di 659,00€ è da comprare al volo.

