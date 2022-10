iPad Mini 2021: l'alleato PERFETTO dei viaggi

Oggi vogliamo parlarvi di iPad Mini, un prodotto alquanto controverso che però io mi sento di promuovere. Capitemi: i limiti ci sono ed è un device per molti, ma non per tutti. Anzi, a dirla tutta, questo lo si potrebbe definire come un prodotto solo per utenti consapevoli che vogliono un gadget piccolo, compatto e tascabile ma che non rinunci alla potenza di un classico tablet premium di casa Apple.

iPad Mini: per molti ma non per tutti

Mi sto trovando a dover affrontare tanti viaggi in questo periodo e non posso non constatare che il mio iPad Air M1 è risultato essere spesso un peso inutile e un gadget inadatto per il mio uso. Un tempo con l’iPad ci facevo di tutto. Ora è semplicemente un agenda virtuale, un gadget con cui rilassarmi in giro, con cui veder film e serie in treno o in aereo, una console portatile e poco più. Ecco perché sono passato (di nuovo) al Mini. La compattezza è tutto e a volte mi trovo a dover sacrificare il tablet per via dello zaino “troppo pieno” e pesante.

iPad Mini (2021) non rinuncia a nulla e se “siete sempre in giro”, lui fa al caso vostro. Ovvio è che se lo usate molto anche in casa – come me – con lui vi troverete male. Io ho risolto con un Fire HD 10 per la smart home e per l’intrattenimento in cucina, quando vedo una serie a pranzo in compagnia. In mobilità, Mini. Questo piccolo setup fa tutta la differenza del mondo.

Il nostro gioiellino dispone di un processore Apple Bionic A15, ha uno schermo da 8 pollici con refresh rate fisso a 60 Hz, dispone della porta USB di tipo C e non solo. È aggiornatissimo e lo sarà ancora per molto tempo. Il design poi, è meraviglioso. Lo trovate su Amazon a 512,18€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del device.

