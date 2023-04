iPad mini (2021): il più versatile, OGGI lo paghi meno di 600€

iPad mini (2021) è un tablet veramente eccezionale. Oggi proviamo ad esaminarlo per capire a chi si rivolge veramente e se ha senso acquistarlo. Partiamo subito dal prezzo: grazie ad Amazon lo porterete a casa con uno sconto semplicemente unico, pari al 9% sul valore di listino. Sarà vostro a 599,99€ e le spese di spedizione saranno incluse nel costo del device. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Con Apple avrete un anno di garanzia, ulteriormente espandibile mediante il servizio di AppleCare. Potrete anche far riferimento alla garanzia di Amazon, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, potrete perfino dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPad mini (2021): perfetto per chi viaggia

Questo iPad mini (2021) è un tablet perfetto per chi viaggia. Se avete intenzione di comprarlo come tablet casalingo invece, non ve lo consigliamo. Lo schermo sarebbe troppo piccolo nelle operazioni quotidiane e vi consiglieremmo di puntare su un modello entry level del 2021 o del 2022. Se invece viaggiate spesso in metro, in treno, in aereo o siete spesso in giro e avete molti tempi “di attesa” nel vostro quotidiano, allora iPad mini sarà una svolta. Entra nella tasca di un giaccone, nello zaino tech non peserà nulla e potrete perfino portarlo in una tracolla di piccole dimensioni o in una borsetta.

È comunque potentissimo perché possiede il chip Apple Bionic A15 e gode del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione. Questo lo renderà perfetto per chi vuole utilizzarlo come agenda digitale. A 599,99€ è un tablet veramente fantastico, ma compratelo solo se avete uno stile di vita “dinamico”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.