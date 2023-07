iPad mini (2021): il miglior compagno di viaggi, TUO a soli 499€

Oggi voglio parlarvi di un tablet di piccole dimensioni che sono sicuro cambierà il modo di affrontare i vostri viaggi. Si chiama iPad mini (2021), è un gadget eccezionale che si trova su Amazon in super sconto al prezzo speciale di 499,00€. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e la consegna è celere, perciò se siete interessati non lasciatevelo sfuggire: potrebbe essere l’affare del giorno. Ma perché è cos’ importante, secondo me?

iPad ini (2021): perché è un Best Buy

Attualmente sono in treno, in un viaggio interminabile sulla tratta Lecce-Roma; il mio operatore telefonico non eccelle nelle zone di campagna sul fronte della ricezione e non posso godere così dell’intrattenimento social o del web. Cosa fare quindi? Con iPad mini (2021) ho scaricato tutta la stagione di Titans da Netflix e la seconda stagione de “The Ferragnez” sul tablet così ne posso usufruire offline anche in assenza di segnale senza dover fare l’hotspot dell’iPhone.

Non di meno, ho scaricato diversi brani sul disposavo così, in combinata con i miei AirPods, posso ascoltare tutta la musica che voglio senza preoccuparmi dell’abbonamento di Spotify. Inoltre, con la Apple Pencil di seconda generazione posso dar vita a splendidi disegni sul io iPad, dando sfogo alla mia passione in un momento di “noia creativa” a bordo del treno. Questi sono solo alcuni degli esempi di cose che posso fare con il tablet, ma voglio ricordarvi che è così piccolo che entra comodamente anche nei marsupi o nei borselli da viaggio. Pensate che io l’ho utilizzato anche per controllare l’export di un video sfruttando Premiere Rush e un SSD portatile Sandisk da 1 TB, visto che iPad mini ha la porta USB Type-C. A 499,00€ avrete tutta la potenza di un tablet premium in un form factor piccolo e contenuto, con uno schermo delizioso da 8,4″.

