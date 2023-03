iPad mini (2021): ecco perché è così indispensabile

Uno dei tablet più controversi dell’ultimo periodo è sicuramente iPad mini di sesta generazione. Questo prodotto è qualcosa di unico nel suo genere perché presenta un form factor adorabile, visto che il display misura solo 8,4”. Parliamo di un pannello LCD IPS Retina incredibile, che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole e che dispone, fra le altre cose, anche del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione. Ci troviamo di fronte ad uno schermo laminato, quindi. Ma cosa serve effettivamente un iPad mini?

iPad mini su Amazon è in super sconto

La domanda è alquanto sciocca però è anche logica perché non tutti hanno ben compreso l’utilità di questo prodotto. Non è il tablet economico, anzi. Questo gadget è destinato a un target di utenti ben preciso, coloro che viaggiano sempre e si muovono spesso sui mezzi. Con un dispositivo così compatto, quasi trasportabile nella tasca del proprio giaccone, si avrà a disposizione sempre un’agenda digitale interattiva, un articolo per lo svago multimediale, per il gaming da Mobile, ma non solo.

Intanto dobbiamo ricordarvi che su Amazon lo pagherete solo 618,49 € con possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio esterno di Cofidis. Sarà altresì possibile suddividere l’importo dell’iPad in cinque rate a tasso zero con il sistema interno al sito.

Come non segnalare poi i due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. C’è poi un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del pianeta. Volendo, si può ulteriormente espandere la garanzia con AppleCare.

Dulcis in fundo, segnaliamo che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, perché no, anche la consegna celere presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPad mini di sesta generazione è comunque un prodotto potentissimo, visto che è dotato del processore Apple Bionic A15. Ci sono 64 GB di memoria interna, più che necessario per archiviare file, foto, video e per installare tutte le applicazioni che desiderate.

Non fatevi sfuggire quest’offerta e fate vostro iPad mini a soli 618,49 € su Amazon. Siate veloci perché le scorte potrebbe determinare; sappiate che ci sono quattro colorazioni tra cui scegliere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.