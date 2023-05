iPad mini (2021): ecco perché dovresti averne uno adesso

Siamo ufficialmente in primavera e sta arrivando la bella stagione. Con questa, iniziano le prime gite fuori porte, le vacanze, le fughe d’amore nel weekend, le scappatelle in giro per lo stivale, insomma. Il caldo è (quasi) qui. Cosa vogliamo dire con ciò? Che in vacanza bisogna stare leggeri, occorre staccare la mente, riposarsi, perdere tempo, annoiarsi, divertirsi. Un tablet, in questo senso, può aiutare molto: con un iPad infatti, potrete fare maratone di serie TV, di film, potrete giocare a più non posso, ma non solo. Nello specifico, vi consigliamo l’iPad mini (2021) perché, essendo piccolo e compatto, diventa perfetto per essere trasportato in una pratica pochette da viaggio, comodissimo per le ore di svago sui mezzi pubblici, in treno, in aereo, al mare, in montagna.

Sfrutta il WiFi o l’hotspot dell’iPhone e il modello in questione che vi suggeriamo presenta 64 GB di memoria interna, più che necessari per installare una miriade di applicazioni. Per l’archiviazione delle foto invece, vi suggeriamo iCloud+ in abbonamento, molto più comodo e pratico. Insomma, il piccolo Device di casa Apple può essere vostro con soli 599,99€ al posto di 659,00€ grazie agli sconti di Amazon. Mica male, vero?

iPad mini (2021): il tablet per tutti

Essendo piccolo e portatile lo potrete avere sempre con voi, ma la vera chicca è che è potentissimo: sotto la scocca batte il cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, perfetto per le operazioni più impegnative e per il gaming. Gode del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione e questo lo rende adatto a tutti coloro che lo vogliono usare per disegnare, come tavoletta grafica portatile o come agenda digitale.

A soli 599,99€ questo iPad mini (2021) è una svolta soprattutto per i viaggiatori, per i pendolari, per chi è sempre in giro. Lo trovate disponibile su Amazon in quattro colorazioni:space grey, galaxy, pink e purple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.