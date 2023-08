iPad mini (2021) costa solo 499€ oggi su Amazon, non lasciartelo sfuggire

iPad Mini (2021) è il compagno di viaggio ideale per coloro che sono sempre in movimento. Con il suo design compatto e leggero, puoi portarlo ovunque desideri senza sacrificare la potenza e le funzionalità. Immagina di poter sfogliare le tue presentazioni di lavoro, leggere e-book o guardare film in totale libertà, il tutto su uno schermo retina LCD IPS da 8,3 pollici che regala colori brillanti e dettagli nitidi. Grazie ad Amazon potrai portartelo a casa con soli 499,00€ al posto di 659,00€.

iPad mini (2021): il tuo compagno di viaggio ideale

Sotto il cofano, iPad Mini (2021) nasconde un processore potente Apple Bionic A15 (lo stesso chip che troviamo in iPhone 14) che garantisce prestazioni fluide e reattive. E con 64 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per conservare i tuoi documenti, foto, video e tanto altro, senza preoccuparti di esaurire lo spazio di archiviazione.

Lo schermo Retina da 8″ ti trasporterà in mondi virtuali ricchi di dettagli e colori vivaci. Potrai guardare i tuoi film preferiti, creare illustrazioni sorprendenti (magari con l’ausilio di una Apple Pencil) o partecipare a videochiamate con amici e familiari, il tutto con una qualità visiva che ti lascerà a bocca aperta.

La fotocamera posteriore da 12 MP ti consente di catturare foto e video incredibili con dettagli impressionanti; è ottima per scannerizzare documenti al volo (con un’app apposita). E se fai molte videocall di lavoro (o svago), la fotocamera frontale da 12 MP ti farà apparire al meglio durante le tue conversazioni.

Con il sensore Touch ID integrato nel tasto di accensione, puoi sbloccare il tuo dispositivo in modo sicuro e veloce, senza dover digitare password. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi avanzata, sarai sempre connesso ovunque tu vada; con un iPhone dovrai solo fare l’hotspot e sarai pronto a navigare. iPad Mini (2021) a soli 499,00€ anziché 659,00€ su Amazon è un affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.