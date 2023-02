iPad mini (2021) con lo sconto del 18%: non lasciatevelo sfuggire

Se state cercando un tablet contatto per i vostri viaggi, abbiamo la soluzione fantastica che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando di iPad mini del 2021, il modello di sesta generazione con schermo da 8,3”, modulo Wi-Fi e memoria interna da 64 GB. La colorazione in sconto è quella galassia e sappiate che si trova con il risparmio del 18% sul prezzo di listino. Praticamente lo pagherete solo 540,11 € al posto di 650,00 € Iva inclusa.

iPad mini (2021): perfetto per tutto

Grazie ad Amazon avete la possibilità di effettuare il reso direttamente è un mese dell’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis o al sistema interno al portale.

La consegna poi sarà velocissima: se lo ordinate entro due ore, sarà a casa vostra già domani, 28 febbraio, senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo in più. La disponibilità è immediata e la transazione sarà sicura. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi godrà di tutti i vantaggi del caso. Citiamo la garanzia di due anni con l’assistenza tecnica delicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma non solo. C’è anche quello di Apple per un anno, ulteriormente attendibile con AppleCare.

iPad mini 2021 presentano spettacolare schermo retina da 8,3” con True Tone e il supporto a un’ampia gamma cromatica. Il processore di bordo, l’ottimo Apple Bionic A15, è una vera scheggia e dispone anche del Neural Engine. Perfino i giochi girano sempre fluidi su questo prodotto.

C’è una fotocamera anteriore da 12 megapixel con grandangolo e inquadratura automatica Center Stage. Gli altoparlanti sono stereo e questo garantirà un sound sempre ricco e corposo in ogni condizione. Vi consigliamo di utilizzare anche gli AirPods quando siete in viaggio per avere una libertà assoluta.

E con il Wi-Fi di sesta generazione navigherete alla velocità della luce. Volendo ci sono anche le versioni con il modem 5G integrato ma costano di più e se non dovete utilizzarle in mobilità, vi sconsigliamo di comprarle.

A 540,11€ è da comprare al volo, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.