iPad mini (2021): bastano 559€ per portarselo a casa

Oggi vogliamo parlarvi di uno dei tablet più versatili che vi siano in circolazione: è un prodotto piccolo e compatto ma estremamente potente, dotato di uno schermo da 8,4 pollici Retina, con un processore di fascia alta e con una scheda tecnica da primo della classe. Non dovete poi dimenticare che gode del supporto alla USB Type-C e ha un’autonomia degna di nota. Ci riferiamo ovviamente al mitico iPad mini (2021) di sesta generazione, un prodotto che non ha certo bisogno di presentazioni, e che gode di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile grazie agli sconti di Amazon: lo pagherete solo 559,00€, spese di spedizione incluse. Questo è uno dei best buy del momento, non lasciatevelo sfuggire.

iPad mini (2021): tablet top dalle dimensioni compatte

Questo meraviglioso iPad mini (2021), come detto, dispone di uno schermo Retina LCD IPS da 8,4 pollici; le cornici sono contenute e si tiene in mano con facilità. Di fatto, è un prodotto ottimo per essere trasportato in giro perché sta bene perfino nella tasca di un pantalone largo, nella giacca o in una borsetta. Anche se è piccolo, è potentissimo poiché è dotato di un processore Apple Bionic A15 con modem Wi-Fi di ultima generazione; volendo, c’è anche la versione con modulo 5G. Ha una batteria che dura tantissimo e vi permetterà di fare qualsiasi cosa, mentre la ricarica avverrà sfruttando la porta USB Type-C.

Con un prezzo di 559,00€, spese di spedizione incluse, e con la consegna celere e immediata (arriverà a casa vostra entro 24 o 48 ore), questo è uno dei migliori tablet da comprare oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il rivenditore e un anno con il costruttore. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili. Infine, sappiate che c’è il reso gratis entro un mese: a questa cifra è un best buy.

