iPad mini (2021): a soli 649€ su Amazon è un best buy imperdibile

Oggi vi parleremo di un tablet incredibile, piccolo e compatto ma eccellente sotto tutti i punti di vista. Si chiama iPad mini (2021) ed è un gadget che noi ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che vivono spesso fuori casa e vogliono uno strumento multimediale con cui vedere film e serie TV in mobilità, con cui disegnare, scrivere, prendere appunti, giocare e molto altro ancora. Questo device è stato presentato due anni fa sul mercato internazionale ma vanta ancora specifiche di rilievo pertanto è un prodotto che ci sentiamo di consigliare su tutti i fronti. Viene venduto e spedito da Amazon a soli 649,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore. Non di meno dispone di ulteriori vantaggi esclusivi che analizzeremo di seguito.

iPad mini (2021): il best buy del giorno su Amazon

Partiamo dalla consegna rapida che, come detto, vi permetterà di ricevere il pacco entro un giorno o due presso il vostro domicilio. In caso di gravi problematiche (o di ripensamento) ci sarà la possibilità di restituire gratuitamente l’articolo e ricordatevi che avrete sempre la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per due anni con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPad mini (2021) si presenta come un gioiello delizioso, piccolo, compatto ma con un pannello LCD IPS Retina risoluto e ben definito; c’è il processore Apple Bionic A15 integrato che assicura prestazioni di tutto rispetto: va benissimo per giocare, per vedere serie TV ma anche, banalmente, per montare un video in 4K con LumaFusion o postprodurre immagini con la suite Adobe. Con l’ausilio di una Apple Pencil di seconda generazione potrete anche sfruttarlo per disegnare, per scrivere, trasformandolo così in un diario digitale o un’agenda smart. A soli 649,00€ il modello da 64 GB è imperdibile: iPad mini (2021) è un prodotto sensazionale; siate veloci, dunque.

