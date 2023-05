iPad mini (2021): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta riguardante il meraviglioso e piccolissimo iPad mini (2021) di sesta generazione. Il suddetto tablet infatti, oggi si trova su Amazon ad un prezzo veramente sensazionale: solo 599,00€, spese di spedizione incluse, per il modello grigio siderale con 64 GB di memoria interna.

iPad mini (2021): con tanti vantaggi è impossibile resistergli

Capite bene che ci troviamo di fronte ad un gadget veramente unico nel suo genere poiché è sì piccolo, ma estremamente potente. Sotto la scocca di questo gioiello batte un cuore Apple Bionic A15 di nuova generazione, coadiuvato dal modulo Wi-Fi e, in misura opzionale, anche dal modem 5G per la connettività next-gen. Lo schermo è un bellissimo pannello LCD Retina IPS da 8,4 pollici super luminoso e risoluto, che supporta la Apple Pencil di seconda generazione e vanta tecnologie all’avanguardia. Il frame è interamente in alluminio riciclato e c’è la porta USB Type-C sul frame inferiore per attaccare periferiche di qualsiasi tipo, oltre che per ricaricare il gadget. Con un prezzo così basso non potete proprio ignorarlo, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Il tablet è sì potente ma anche compatto; sta benissimo nel mascone di un giubbotto invernale, in una pochette, in una borsa di piccole dimensioni. Il processore Apple Bionic A15 consente di eseguire l’editing dei video in 4K senza il minimo problema, si può utilizzare Logic Pro e, come se non bastasse, è pienamente compatibile anche con la suite Adobe. Va benissimo anche per giocare in mobilità o per vedere serie TV in streaming; insomma, questo piccolo iPad è un vero gioiello che, al prezzo di 599,00€ vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire. Siate veloci se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare a breve o peggio, l’offerta potrebbe finire molto presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.