iPad: la produzione dei nuovi modelli potrebbe essere in pericolo

Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che la produzione di iPad possa essere a rischio; si dice che Apple potrebbe trovarsi in grossi guai prima del debutto dei nuovi modelli previsto per il mese di ottobre.

A suggerire questo rumor ci ha pensato l’analista di Apple Ming-Chi Kuo; l’uomo ha affermato che potrebbero esserci interruzioni di servizio negli impianti di assemblaggio di tablet iPad in Cina. Tutto questo potrebbe risultare come un serio problema in occasione del lancio dei modelli del 2022.

iPad: problemi agli impianti in Cina

Il motivo delle eventuali interruzioni di corrente nella provincia del Sichuan in Cina potrebbero essere legate ad una crisi elettrica-energetica che il paese starebbe affrontando a causa di una grave ed anomala temperatura.Unitamente a ciò, Kuo ha riferito che lo stop momentaneo della corrente potrebbe interessare anche altri impianti di assemblaggio di tablet Apple; pensiamo alle fabbriche di Chengdu e Chongqing di Foxconn e Compal.

Ad oggi infatti è davvero impossibile capire se questi stop possano portare a problemi sulla produzione di tablet in futuro. Magari, le interruzioni potrebbero terminare il 20 agosto, o magari no. Ad ogni modo, vi consigliamo di tenervi pronti se avete intenzione di comprare dei tablet di ultima generazione di mela. In alternativa, vi indichiamo ora un modello davvero frizzante da acquistare se vi interessa un iPad tuttofare per l’intrattenimento, lo studio, il gaming e il lavoro.

Cosa vi consigliamo noi?

Se volete fare un buon affare vi suggeriamo l’acquisto dell’iPad (2021) con processore Apple Bionic A13, schermo Retina da 10,2 pollici LCD e pulsante Home con Touch ID a soli 349,00€ con spedizione gratuita. Il device lo trovate in super sconto ed è perfetto per lo smart working, per lo studio, per l’intrattenimento multimediale e lo streaming dei video e dei giochi su Apple Arcade, su Netflix, su Disney+ e non solo.

