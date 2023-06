iPad in offerta su Amazon a 499€: è da prendere subito (anche in 5 rate)

Continua il calo di prezzo di iPad, il modello entry level della gamma di tablet di Apple aggiornato nella seconda metà del 2022. Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il tablet al prezzo scontato di 499 euro, beneficiando di uno sconto di 89 euro rispetto al prezzo standard della variante da 64 GB con supporto Wi-Fi. Il tablet, grazie al chip Apple A14 Bionic, può garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali c’è la possibilità di acquisto in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPad 2022 è in offerta al minimo storico su Amazon

Il tablet di Apple è davvero ottimo: tra le specifiche troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche il supporto alle reti Wi-Fi 6 che garantisce una connessione stabile e veloce.

C’è anche una porta USB-C. Il tablet di Apple può contare su di una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e su di una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Lato software, invece, troviamo iPadOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile e con tante funzionalità da sfruttare.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad al prezzo scontato di 499 euro, nuovo minimo storico di questa variante del tablet. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile visitare la pagina del tablet tramite il link qui di sotto.