iPad in offerta: perfetto per l'università, risparmi quasi 100 euro

iPad 2021, nella versione da 10.2 pollici con WiFi e 64GB di memoria, è un tablet di alta qualità che ti garantisce prestazioni avanzate, un design elegante e diverse funzionalità.

Oggi questo dispositivo è in offerta su Amazon con un ottimo sconto di 90 euro rispetto al prezzo di listino. Lo riceverai a casa praticamente subito e, se sei uno studente universitario, potrai scoprire in che modo può supportarti nello studio e nella futura ricerca di un lavoro.

iPad 2021: la scelta giusta ad un gran prezzo

iPad 2021 si presenta con una scocca in alluminio e un brillante display di tipo Retina da 10.2 pollici. Dal design leggero e portatile è perfetto per gli studenti universitari che devono spostarsi frequentemente tra aule, laboratori e biblioteche.

Il tutto sfruttando il chipset A13 Bionic di Apple che è in grado di offrire prestazioni veloci e fluide per l’esecuzione di applicazioni e altre attività. Con il supporto ad Apple Pencil e alle tastiere Smart Keyboard opzionali puoi avere diverse opzioni per prendere appunti, scrivere documenti e fare ricerche.

Dotato del sistema operativo iPadOS, il tablet ti offre una lunga durata della batteria che può accompagnarti per tutta la giornata.

Il prezzo scontato di 90 euro su Amazon lo rende una scelta perfetta e sostanzialmente economica visto il valore di questo dispositivo. Hai la spedizione Prime e consegna immediata: non fattelo scappare.

