iPad: ecco i modelli che non si aggiorneranno alla versione di iPadOS 17

Quali saranno gli iPad che non si aggiorneranno più alla nuova iterazione di iPadOS 17? Scopriamolo insieme in questo articolo completo. Attenzione, perché se avete un vecchio tablet della mela potreste essere a rischio; il nostro consiglio è quello di comprare un nuovo device, sfruttando magari le offerte di Amazon, per essere sempre sicuri e aggiornati nel tempo. Il nostro consiglio? iPad Air (2022) con M1 a soli 649,00€ al posto di 789,00€.

iPadOS 17: gli iPad che non si aggiorneranno saranno pochi

Sappiamo che iPadOS è una declinazione del noto firmware iOS che è stato progettato appositamente per i tablet; è stato ottimizzato per le dimensioni degli schermi dei device e per l’hardware più potente presente a bordo (Apple Silicon contro Apple Bionic). Ci sono tante funzionalità interessanti come il multitasking, la navigazione nella UI con il mouse o la tastiera, il supporto alla Apple Pencil e non solo. Ma quali saranno i vecchi iPad che non godranno delle features in arrivo con iPadOS 17?

In primo luogo, secondo un rapporto di iPhoneSoft, non ci saranno molti gadget a rimanere esclusivi da questo major update, tuttavia, i possessori di iPad Pro da 9,7 e 12,9″ (prime versioni) dovrebbero preoccuparsi; questi infatti, potrebbero non aggiornarsi più perché sono dotati di un chip A9X, forse troppo obsoleto per eseguire il firmware di ultima generazione. Inoltre, iOS 16 non funziona con i telefoni aventi chip A9; verosimilmente, iPadOS si potrebbe allineare al sistema operativo per iPhone.

Intanto, nell’attesa, vi suggeriamo l’acquisto del miglior tablet che si possa prendere oggi su Amazon: ci riferiamo all’ottimo iPad Air (2022) con M1 che pagate solo 649,00€ grazie alle offerte presenti sul noto portale di e-commerce americano. Gode di funzionalità desktop, consente di eseguire software di livello Pro come DaVinci Resolve 18, Adobe Photoshop o Lightroom e così via. Approfittatene adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.