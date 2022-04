iPad diventerà uno strumento da lavoro PERFETTO con iPadOS 16

Secondo quanto rivelato da AppleInsider, un recente report afferma che se una tastiera e un trackpad vengono collegati ad un iPad, le applicazioni di iPadOS potrebbero diventare windows mobili in stile Quick Notes.

Sappiamo che da quando l'iPad ha debuttato nel 2010, tutte le app si sono sempre aperte a schermo intero. Sono stati fatti diversi miglioramenti, ma tutta la gestione delle finestre è ancora a discrezione degli utenti.

iPad cambierà radicalmente con iPadOS 16?

Una delle principali strategie di Apple è stata quella di incrementare sempre più – ma a piccole dosi – la produttività del tablet in questione. Ecco perché ha lanciato la serie Pro dei suoi device e ha anche dotato l'iPad Air del chip M1 destinato – solitamente – ai suoi PC e laptop. L'azienda ha anche progettato il sistema iPadOS proprio per il gadget in questione.

Tuttavia, la produttività di iPadOS non è ancora paragonabile a quella di un computer desktop. A questo si aggiunge anche il fatto che le app non supportano i meccanismi di windowing. Ora si dice che la mela potrebbe apportare modifiche proprio a tal scopo.

Secondo i rapporti, l'OEM di Cueprtino sta sviluppando un sistema innovativo e rivoluzionario per iPadOS. Le app continueranno ad aprirsi a schermo intero come da programma, ma si ridurranno quando il tablet verrà connesso ad una tastiera e ad un trackpad. Questa operazione si dovrebbe chiamare Apple Mixer.

Non sappiamo se la feature in questione sarà inclusa in iPadOS 16. Dovrebbe essere un elemento esclusivo degli iPad con M1. Inoltre, non è chiaro se un'app che sarà già aperta, cambierà la sua natura quando il tablet si collegherà alla tastiera e al mouse/trackpad.

Potrebbe essere una bella rivoluzione per l'iPad Pro da 12,9 pollici; sul modello mini da 8,3 pollici invece, sarà una storia differente. Ricordiamo che iOS e iPadOS 16 verranno svelati durante il WWDC 2022 di giugno.