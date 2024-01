iPad di sesta generazione a meno di 215€: ancora valido nel 2024?

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di casa Apple uscito qualche anno fa ma ancora validissimo nel 2024; si chiama iPad ed è il modello di sesta generazione. Il modello in questione poi, dispone di 32 GB di memoria interna ed è dotato del modem Wi-Fi per la connettività online. Pensate che lo pagherete soltanto 213,89€ ed è un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti, quasi indistinguibili dal nuovo. Inoltre vanta specifiche tecniche che lo rendono perfetto per tantissime operazioni ancora adesso. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo subito.

Con il noto portale di e-commerce americana avrete diritto alla garanzia di un anno con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono e sappiate che potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

iPad di sesta generazione: ecco perché comprarlo

Il tablet di Apple è un prodotto eccellente, versatile ed è dotato di caratteristiche premium; mantiene il design iconico dei gadget della mela, con una costruzione di alta qualità che offre resistenza e stile senza compromessi. Il corpo in alluminio conferisce al device in questione un aspetto elegante e una sensazione premium, garantendo durabilità nel tempo.

Il display Retina da 9,7 pollici offre colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità eccellente. Va benissimo sia per guardare film che per lavorare ai documenti offline ma anche per navigare online. È dotato del processore A10 Fusion e ciò perfette di usufruire di prestazioni fluide e affidabili. Potrete eseguire facilmente applicazioni impegnative, navigare rapidamente tra le pagine web e godervi i giochi senza problemi.

Se siete dei creativi o degli studenti, sappiate che potrete sfruttare la compatibilità con la Apple Pencil; un vantaggio non da poco, sicuramente. Potrete disegnare, prendere appunti e annotare direttamente sullo schermo con precisione e sensibilità alla pressione.

Con l’App Store ricco di applicazioni ottimizzate per iPad, avrete accesso a una vasta gamma di strumenti, giochi, app di produttività e molto altro ancora. Potrete personalizzare il vostro device così da adattarlo alle vostre esigenze specifiche.

Il prezzo speciale di 213,89€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, rende l’acquisto di un prodotto come l’iPad di sesta generazione un’affare incredibile: correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.