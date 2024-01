iPad di sesta generazione: a meno di 200€ ha ancora senso nel 2024?

Se stai cercando un tablet di Apple, oggi ti consigliamo l’ottimo iPad di sesta generazione. Nonostante sia uscito diversi anni fa, continua ad essere una scelta eccellente che offre prestazioni affidabili e una serie di funzionalità avanzate. Lo trovi ad un prezzo straordinario di soli 199,89€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire, va ancora benissimo per tantissime operazioni ma corri a prenderlo prima che terminino le scorte.

iPad di sesta generazione: ecco perché comprarlo

L’iPad di sesta generazione è alimentato dal chip A10 Fusion, che garantisce prestazioni fluide e reattive. Anche se potrebbe non essere l’ultimo modello di tablet di Apple sul mercato, il chip interno è ancora abbastanza potente da gestire agevolmente le applicazioni più comuni, la navigazione web, la visualizzazione di contenuti multimediali e non solo.

Il display Retina da 9.7 pollici offre colori vivaci, dettagli nitidi e una luminosità adeguata per un’esperienza visiva appagante. Va benissimo per guardare film, sfogliare foto e lavorare sui documenti. Se sei interessato alla creazione di contenuti artistici o alla produttività, sarai felice di sapere che l’iPad di sesta generazione supporta la Pencil (di prima generazione) e la Smart Keyboard di Apple. Potrai aggiungere un tocco creativo alle tue attività quotidiane o trasformare il tuo tablet in uno strumento di lavoro più versatile grazie a queste opzioni di input aggiuntive.

Nonostante sia un modello più datato, può ancora eseguire le ultime versioni di iPadOS, il sistema operativo dedicato agli iPad. Ciò significa che avrai accesso alle ultime funzionalità, alle patch di sicurezza e alle applicazioni più recenti. All’interno disporrai di ben 32 GB di spazio di archiviazione, avrai abbastanza capacità per conservare app, foto, video e documenti. Se necessario, potrai sfruttare i servizi di archiviazione cloud o optare per una versione con maggiore capacità se hai esigenze di spazio più elevate.

Il prezzo di 199,89€ su Amazon, spese di spedizione comprese, è un’opportunità eccezionale per portare a casa un tablet di Apple ad un costo irrisorio. Non lasciartelo sfuggire, a questa cifra l’iPad di sesta generazione è un best buy senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.