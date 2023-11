iPad di sesta generazione a meno di 190€ su Amazon: ha ancora senso?

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota: l’ottimo iPad di sesta generazione, nella sua iterazione color “grigio siderale” e con 32 GB di memoria interna, costa solo 189,99€, spese di spedizione incluse. Ovviamente si tratta di un device ricondizionato ma in condizioni eccellenti. Viene venduto da un negozio terzo ma è spedito dal portale di e-commerce americano; ciò implica che godrà di tutti i classici vantaggi del sito, ma non solo. Il device è stato anche ispezionato, sanificato e rigenerato da Amazon e questo significa che, se lo acquisterete, dormirete sonni tranquilli.

iPad di sesta generazione: a chi si rivolge?

Avrete diritto ad un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, con il supporto logistico del sito, via chat o via telefono. Non di meno, potrete anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o mediante il sistema interno al sito. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, in ultima istanza, sappiate che farete anche al bene al pianeta contribuendo al ricircolo di un device tech “usato” e rimesso sul mercato. Ma la domanda è una e una sola: ha ancora senso un gadget del genere?

La nostra domanda è alquanto provocatoria ma prevede, ovviamente, una risposta positiva. Certo che ha ancora senso, è un terminale eccellente sotto tutti i punti di vista, dotato di tecnologie incredibili, con un form factor “classico” e iconico, senza tempo, con un chip interno fantastico e con un display ampio e generoso da circa 10″. Va benissimo per guardare film e serie TV in streaming sulle varia piattaforme on demand, per vedere video su YouTube, per navigare online, per giocare a qualche titolo scaricabile dall’App Store, ma non solo. Questo è un tablet ottimo per leggere le mail e gestire la posta elettronica, per controllare i social e molto altro ancora. A soli 189,99€ è da comprare immediatamente; non lasciatevi sfuggire iPad di sesta generazione a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.