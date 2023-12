iPad di 9a generazione da 10,2" SCONTATISSIMO su eBay (-90€)

Se aspettavi l’offerta giusta per avere un iPad, allora sappi che il momento è arrivato e se fai presto puoi mettere le mani sul modello di 9a generazione a pochissimo. Quindi vai subito su eBay e completa l’acquisto a soli 309,90 euro, invece che 399,90 euro.

Non ci sono errori, è tutto vero. Grazie allo sconto del 23% oggi puoi risparmiare la bellezza di 90 euro sul totale. Questa non è certo una promozione che si trova tutti i giorni quindi devi essere rapidissimo.

iPad di 9a generazione a prezzo mini, solo su eBay

Basta dire Apple e non ci sarebbe nient’altro da dire. Il sinonimo di eccellenza e prestazioni garantite all’ennesima potenza. Infatti anche in questo caso siamo di fronte a un fantastico iPad di 9a generazione, modello del 2021, che offre prestazioni incredibili. Monta il potente chip A13 Bionic con architettura a 64 bit e 3 GB di RAM.

Bellissimo display Retina da 10,2 pollici con tecnologia True Tone che regola in automatico la temperatura del colore in base alla luce circostante. In questa versione WiFi avrai a disposizione 64 GB di memoria che sono ottimi per scuola, ufficio e in generale per chi lo usa principalmente per attività quotidiane.

Se non vuoi spendere troppo e avere comunque un super dispositivo allora questa è la scelta migliore che puoi fare oggi. Quindi fiondati su eBay e aggiungi al tuo carrello iPad di 9a generazione a soli 309,90 euro, invece che 399,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.