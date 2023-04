iPad: con iPadOS 17 cambia tutto, arrivano GROSSE novità

Con iPadOS 17 arriveranno grosse novità per il vostro iPad. Di fatto, il tablet riceverà nuove personalizzazioni alla schermata di blocco in stile iOS 16 e in più vedremo altre features di spicco per rendere sempre più unico il vostro dispositivo. A riportare questi dati ci ha pensato un noto leakster online.

iPad e iPadOS 17: cambia la musica

Scopriamo infatti che l’OEM di Cupertino vuole introdurre le medesime personalizzazioni che abbiamo visto in iPhone anche sugli iPad dell’azienda. Come detto, a riportare questi rumors è stato l’insider del web @analyst941 che ha condiviso il tutto su Twitter. Ha aggiunto che la società, non solo trasferirà le stesse personalizzazioni viste in iOS 16 su tablet, ma prevede anche di aggiungere delle novità esclusive per i Device dalle grandi dimensioni.

Al momento infatti, gli utenti su iPad non possono personalizzare la lockscreen a proprio piacimento. Gran parte dello schermo è infatti inutilizzato. La schermata home invece, è ricca di widget e si può modificare secondo il proprio gusto.

Fra le altre informazioni trapelate, scopriamo che, dal codice sorgente di una beta di iPadOS, potremmo anche conoscere dei nuovi iPad con dimensioni mai viste prima. Si parla del debutto di un fantomatico iPad Pro con schermo da 14 pollici da tempo, ma al momento non è che un mero leak.

